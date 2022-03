De gemeente Den Haag redde ADO van de ondergang: ‘Maar we hebben de club geen zak geld gegeven’

Noah Abid van Manchester City naar eerste klasse: ‘Te vaak teleurge­steld om nog te dromen over carrière’

Zijn verhaal leest als een jongensboek. Noah Abid (22) speelde in de jeugdopleidingen van Manchester City en Ajax, maar zijn carrière kwam niet van de grond. Tegenwoordig kunnen de supporters van zaterdag-eersteklasser Die Haghe genieten van zijn kwaliteiten. Of hij ooit nog in het profvoetbal terugkeert? ,,Dromen heeft geen zin.”

13 maart