De hand van spitsentrainer Richard Knopper is nu al zichtbaar bij ADO Vrouwen: negen goals in één week

Bekervoetbal Groot raadsel in de beker: verlengen of penalty's? De tegenstan­der van FC ‘s-Gravenzan­de gaat in beroep

13 oktober FC ’s-Gravenzande was dinsdagavond dicht bij een horroruitschakeling in de districtsbeker. Thuis tegen VEP uit Woerden, dat vier niveau’s lager speelt, stond het na 90 minuten 3-3. De bezoekers waren klaar voor de strafschoppen, maar de scheidsrechter besloot om tot een verlenging over te gaan. En daarin walsten de Westlanders over de tegenstander heen: 8-3.