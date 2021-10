‘De hele hockeywereld leek verliefd op de charmante Franklin Dikmoet’

Lezersreacties ADO bodemloze put? Veel Hagenaars hebben wél wat met voetbal

De meningen zijn sterk verdeeld over de vraag of de gemeente Den Haag de voetbalclub ADO financieel moet helpen. Ja, vindt de een, er wordt immers ook heel veel geld gestoken in bijvoorbeeld theater Amare. Nee, zegt de ander, belastinggeld moet naar zaken die van levensbelang zijn. Lezers reageren hieronder op het nieuws.

14 oktober