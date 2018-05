'De kenners zitten er weleens naast'

Ze vinden het eigenlijk wel gênant dat ze tot vandaag nog nooit eerder één stap op de renbaan hebben gezet. ,,Terwijl ik hier toch vaak genoeg langs fiets'', zegt Lotte Born, 24 lentes jong en bijna klaar met haar master Construction Management & Engineering. ,,De meeste studies zijn in het Engels, vandaar'', verontschuldigt ze zich direct. De studente wordt vergezeld door haar vriendinnen, de één jaar oudere Anne van Bergen en Tessa de Kruijf. Anne studeert stedenbouwkunde en Tessa heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de Structural Energy. ,,Ja, we zitten allemaal vlak voor het einde van onze masters, maar voldoende tijd voor een dagje Duindigt'', legt de laatste lachend uit.

Grand National

Lotte moet iets bekennen. In Engeland was ze een paar jaar geleden al een keer bij de races. Niet zomaar een race, maar de bekende en voor sommigen beruchte Grand National op Aintree bij Liverpool. Een hindernis- en uitputtingsrace tegelijk van bijna 7.000 meter, met vooral in het verleden de nodige valpartijen, soms met noodlottige gevolgen. ,,Daar op die renbaan was het meer een kwestie van zien en gezien worden. Dames met rare hoedjes, heren in jacquet en heel veel drank, voornamelijk champagne'', vertelt zij over haar eerste en enige ervaring op een renbaan.

Quote Dan denk je toch een zekerheid­je te hebben. Niet dus. Mijn ticket kon zo de prullenbak in Luc (24) ,,En op het einde van de dag waren er heel veel dronken mensen. Niet echt mijn ding. Er viel ook een paard, dat vond ik echt een naar gezicht. Nee, niet dood. Hij werd geloof ik weer opgelapt.''

Het wedden op de paardenraces is niet echt besteed aan de drie prachtig uitgedoste leden van de Delftse studentenvereniging Sanctus Virgilius. Een bescheiden gokje wagen is meer een ding voor Luc en Luuc. Twee boezemvrienden, geboren in Nijmegen, en beiden vlak voor hun masterscriptie van industrieel ontwerper. Luuc (25) is inmiddels zevendejaars. ,,Er staat zes jaar voor, maar ik ben na mijn bachelor van studie gewisseld'', geeft hij als geldig excuus om niet als de 'eeuwige student' te worden versleten. Verstand van dravers en volbloeds heeft hij niet, net als de één jaar jongere Luc. Dus liet de laatste zich adviseren door een paar doorgewinterde koersbezoekers. ,,Dan denk je toch een zekerheidje te hebben. Niet dus. Mijn ticket kon zo de prullenbak in. Ook de zogenaamde kenners zitten er kennelijk weleens naast. Het is net de beurs.''

Biertje

Het duo ziet er als de meeste studenten deze middag op zijn paasbest uit, terwijl ze nippen aan een biertje uit plastic beker. En natuurlijk willen zij wel op de foto met de drie vrouwelijke studiegenoten, alleen niet met dat biertje in de hand. Dat zou volgens Luc het beeld scheppen dat studenten en drank onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ,,Ach, misschien vandaag alleen.''