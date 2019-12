De kleine teen van Saurwalt beslist saaie regioderby

Groenen­dijk overtuigde Heesen om wél bij ADO te blijven

6 december Dirk Heesen wilde zich solidair tonen met Fons Groenendijk, maar bleef na het opstappen van de trainer bij ADO Den Haag om tijdelijk de taken over te nemen. Sterker nog: de huidige interim-trainer heeft met de clubleiding een mondeling akkoord over contractverlening bereikt.