‘De Onana van Blauw-Zwart’ geeft weeskinderen een nieuwe toekomst

De doelman, die via zijn Nederlandse echtgenote jaren in Wassenaar belandde, richtte in 2017 de Souland Academy op. ,,Momenteel telt die 83 weeskinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar. Mijn voetbalschool stuur ik momenteel op duizenden kilometers afstand aan. Het is mijn missie, om deze kinderen bij te staan. Naast meerdere voetbaltrainingen per week is dat met onderwijsondersteuning zoals schoolboeken en computervaardigheden. Ook proberen we ze bij families onder te brengen, zodat ze normaal kunnen opgroeien”, legt de keeper uit. ,,Ik wil ze samen met vrijwilligers in Kameroen een betere maatschappelijke toekomst geven. Dat lukt geregeld. Als ze een baan hebben, dan verlaten ze onze voetbalschool.”