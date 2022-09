De oudste voetbalclub uit Westland bestaat honderd jaar

Nadat een aantal jongemannen al heel wat voorbereidend werk had gedaan, kwamen zij op 6 september 1922 in de schuur van de heer A. Olsthoorn bijeen voor een eerste officiële vergadering en het samenstellen van een bestuur. Een kleine drie weken later, op 22 september 1922 belegde het gekozen bestuur een openbare avond in Naaldwijk, waar iedere belangstellende welkom was en velen dan ook aanwezig waren.