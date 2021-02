De verdwenen club waar ooit Eljero Elia, John Williams en Dick Sloos voetbalden

In de categorie impressies die zijn blijven hangen: altijd het shirt over de broek plus afgezakte kousen. Hoe verbeten Dick Sloos de persoonlijke duels aanging of op de bal jaagde, er was in het veld altijd plaats voor een dolletje met een tegenstander, de scheidsrechter of het publiek. Ook als trainer, momenteel is hij assistent bij SV Nootdorp, weet de tactisch begaafde Sloos de drang tot winnen te combineren met de noodzaak tot plezier.