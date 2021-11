Degradatie-specialist Veroef (33) pakt eindelijk een prijs: ‘Ik heb het sportieve geluk weer gevonden’

Michael Verhoef is zaterdagmiddag opgelucht. Met vierdeklasser BSC’68 heeft hij zojuist VV Hillegersberg op een zakelijke manier (2-0) verslagen. ,,Dit was onze kans om periodekampioen te worden. En die hebben we dus gepakt. De sterkste teams uit onze poule, Groeneweg en CKC in ons geval, krijgen we pas later.” Die teams treft het elftal van trainer Marco Lange aanstaande 27 november en 4 december. ,,Nu moeten we voor de titel gaan ook. Ik wil graag nog een keer in de derde klasse voetballen. En het liefst met deze club.”