Del Fabro klaar voor duel met PSV: ‘Ik weet alles van hun spitsen’

Als ADO Den Haag het zondag in de eredivisie opneemt tegen PSV, doet het dat met de Italiaanse verdediger Dario Del Fabro in de basis. De Juventus-huurling vervangt de geblesseerde Peet Bijen, die in het bekerduel met Sparta na een kwartier uitviel.

ADO-trainer Aleksandar Rankovic was er in de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen PSV duidelijk over. Dario Del Fabro vervangt zondag Peet Bijen. De Italiaan maakte afgelopen woensdag in het bekerduel met Sparta zijn officiële debuut voor de Haagse ploeg en staat zondag ook voor de eerste keer aan de aftrap van een eredivisiewedstrijd. De Italiaan heeft zich er goed op voorbereid.

Quote Als wij denken dat we zo kunnen spelen als we in de vorige wedstrij­den hebben gedaan, gaat het mis Dario Del Fabro

,,Ik heb PSV gisteren zien spelen tegen Omonia Nicosia”, vertelt Del Fabro. ,,Zij zijn in fysiek opzicht een sterke ploeg, maar hebben ook veel snelheid. Vooral voorin met hun spitsen. Ze hebben met Mario Götze ook een topspeler in huis. Dat maakt ze één van de sterkste teams in de competitie. Wij moeten daar compact tegenover staan en echt als een team spelen. Als wij denken dat we zo kunnen spelen als we in de vorige wedstrijden hebben gedaan, gaat het mis. Het is belangrijk dat we compact zijn en dan kunnen we van daaruit proberen om de aanval te kiezen en te scoren.”

In het Europa League-duel met Omonia Nicosia speelde PSV zonder de Israëlische spits Eran Zahavi. Maar ook met die PSV-aanvaller is Del Fabro bekend. ,,Ik weet alles van de spitsen van PSV”, zegt de verdediger. ,,We hebben er uitvoerig over gesproken en ons goed voorbereid. Maar wie er bij hen ook speelt, Zahavi, Donyell Malen of Götze, het zijn allemaal topspelers. Voor de komende dagen is het voor ons een kwestie van goed focussen en ons goed voorbereiden.”

Volledig scherm Dario Del Fabro kleunt er stevig in tegen de robuuste Sparta-spits Danzell Gravenberch. © BSR Agency

