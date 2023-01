Delftse Victoria Pelova (23) maakt droomtransfer van Ajax naar Arsenal

De transfer is een beloning voor de ontwikkeling die Victoria Pelova heeft doorgemaakt. De Delftse begon bij Concordia uit haar geboortestad, waar ze jarenlang met de jongens meespeelde en haar voetballende basis legde. Daarna vertrok Pelova naar ADO Den Haag, waar ze drie seizoenen actief was en zich in de kijker van Ajax Vrouwen speelde. In Amsterdam was Pelova bezig aan het vierde seizoen. Voor Ajax Vrouwen scoorde ze veertien keer. Ondertussen kreeg ze ook in het Nederlands elftal steeds vaker een basisplaats toebedeeld.