Demi Vollering over haar topjaar: ‘Hier had ik alleen van durven dromen’

La Course (derde, 29-8-2020)

Demi Vollering: ,,Een podiumplek tijdens deze race, kwam voor mij totaal onverwacht. Ik had vanwege het parcours rondom Nice op een sprint gerekend. La Course bestond uit twee rondes met een niet al te zware klim. En na die laatste top was er nog 25 kilometer over een snelweg te gaan. Met vijf anderen vooruit blijven was verrassend. In de eindsprint van Lizzie Deignan en Marianne Vos verliezen, is geen schande. Ik had nog nooit eerder tegen ze gesprint.”