Den Haag met de titel Sporthoofdstad van Europa in rijtje met Milaan en Istanboel: ‘We willen inspireren’

Een show van illusionist Victor Mids in sportcampus Zuiderpark is vrijdagmiddag het startschot geweest voor een reeks internationaal erkende sportevenementen die dit jaar in Den Haag plaatsvindt. Met de titel Sporthoofdstad van Europa komt Den Haag in 2022 in een rijtje met Praag, Milaan en Istanboel.

Presentatrice en oud-tennisser Marcella Mesker en de Haagse wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte Hilbert Bredemeijer stonden vrijdag voorafgaand aan het Davis Cupduel tussen Nederland en Canada perplex toen illusionist Victor Mids plots een vlag tevoorschijn toverde. ‘European Capital of Sport 2022’ stond erop.

De tenniswedstrijd, die dit weekend in sportcampus Zuiderpark op het programma staat, is de eerste in een reeks grote internationale evenementen die in Den Haag plaatsvinden. Naast het Davis Cupduel staat in april ook de Invictus Games op het programma. Dat evenement werd de afgelopen twee jaar door de coronapandemie uitgesteld.

Toegankelijk

Tussen 10 en 15 juli vindt ook het Jeugd WK zeilen plaats in Den Haag. ,,We hopen met dergelijke grote evenementen om te inspireren. Er vinden rondom alle grote wedstrijden ook kleinere evenementen plaats. Dat is belangrijk, want de sport moet voor iedereen in Den Haag toegankelijk blijven.”

Volgens wethouder Bredemeijer is bewust tot begin maart met de lancering gewacht omdat veel sportverenigingen gedurende de eerste maanden van het jaar nog niet volledig open konden. ,,Als we het eerder hadden gelanceerd, had dat wel een raar signaal naar alle verenigingen geweest die toen nog veelvuldig gesloten waren”, aldus de wethouder.

Volledig scherm Captain Paul Haarhuis voor de bomvolle tribunes in sportcampus Zuiderpark tijdens Nederland-Canada. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.