Dennis van der Heijden over zijn vijftien minuten van faam

Van Duinen: Ik vind het juist jammer dat ik deze wedstrijd mis

11:06 Als hij zijn heupblessure zaterdagavond ter plekke had verzonnen, dan voert Mike van Duinen het toneelstukje wel erg ver door. De aanvaller van Excelsior Rotterdam sloeg de eerste twee trainingen van deze week over omwille van de pijntjes waar hij tijdens een interview met FOX Sports in Venlo over begon. Hij had in het net gespeelde duel met VVV expres zijn vijfde gele kaart gepakt, vertelde hij, de schorsing gebruikend als herstelmoment.