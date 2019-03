Derbykoorts is hoog bij HBS en Quick: Een pitje potje

De Bosjes van Pex op donderdagavond. De marineblauwe kant. Het is zeven uur en om deze tijd nog licht. Op het scorebord aan de 'Klokzijde' staat nog de 1-1 uitslag van afgelopen zondag tegen ADO'20. Quick-middenvelder Steven de Kruijf komt aangelopen. Ontspannen, zoals altijd. De Kruijf: ,,Ja, dat gaat een pitje potje worden,'' verheugt hij zich nu al op de burenclash van zondag. ,,Vorige keer zetten wij tegen HBS het herstel in, daar hopen zij nu ook op. Van wat ik heb begrepen, zien ze dit als een laatste kans op een ommekeer. Meer dan bij eerdere edities speelt de plek op de ranglijst een rol. Volgens mij hebben ze de afgelopen duels niet slecht gespeeld en had er meer in gezeten.‘’



Spits Frank van der Heiden: ,,HBS zal er alles aan doen om ons spel te ontregelen. Zelfs als je alle derby-emoties buiten beschouwing laat, hebben zij na drie verloren partijen een resultaat nodig. Het zal er dus superscherp aan toe gaan. Da's alleen maar mooi, want zo haal je aan beide kanten het beste in elkaar naar boven.”



Om half acht begint op het hoofdveld de training van de nummer 8 in de derde divisie. Na een geconcentreerd uitgevoerde, uitgebreide warming-up volgt een partijvorm acht tegen acht over (bijna) een heel veld. Trainer Paul van der Zwaan en assistent-trainer Hans Verheij leggen de nadruk op zorgvuldigheid in de opbouw - voordat je de bal krijgt, al weten wat je ermee gaat doen. En elke bal die voorwaarts kan, moet ook naar voren. Qua vorm en kwaliteit heeft Quick op papier zondag de beste kansen. Maar ja, voetbalwedstrijden worden niet op papier gespeeld.