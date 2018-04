Derde keeper Coremans heeft zijn langste tijd gehad bij ADO

Dat Indy Groothuizen als vervanger van eerste keus Robert Zwinkels de voorkeur heeft gekregen, is voor de Brabander een teleurstelling. ,,Ik wist het natuurlijk al een tijdje, maar zondag werd ik er pas echt mee geconfronteerd. Daarvoor was Robert gewoon fit. Hoe ik hiermee omga? Gewoon doorgaan. Ik moet volgend jaar ook nog ergens aan de slag. Ik kan wel in zak en as gaan zitten, maar daar heb ik niets aan."



Bij ADO is veel waardering voor de houding van Coremans. ,,Hij hoeft voor mij niet weg", zegt trainer Fons Groenendijk. ,,Maar ik kan me ook voorstellen dat een jongen van die leeftijd wil gaan spelen. Dat verdient hij ook. Het is geen gelukkige rol om derde keeper te zijn, maar hij doet het voortreffelijk. Er is niets op die jongen aan te merken. Het is een goede prof."