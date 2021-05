Deurwaarder en Hamdi moeten financieel geplaagd ADO bij nieuwe eigenaar onder zien te brengen

Waterpo­loër Leonardo Caranti doet begrip ‘vliegende kiep’ alle eer aan: alleen in zijn studie maakt hij een vrije val

29 april Leonardo Caranti kan zowel in zijn sport als in zijn toekomstige beroep tot grote hoogte stijgen. De van straatvoetbal afkomstige uitdrukking ‘vliegende kiep’ heeft bij de Italiaan namelijk een dubbele betekenis. De tweede doelman van Waterpolo Den Haag rondt dit jaar namelijk ook zijn bachelorstudie lucht en ruimtevaarttechniek in Delft af.