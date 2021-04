Deze ADO-fan met een ooievaar op zijn rug heeft nog wel zicht op de eredivisie: ‘Niet per se mijn doel’

Een minuut of tien flink door­rijden vanaf het huis van Thomas Verheydt in Zoetermeer en je staat op de parkeerplaats van het Cars Jeans Stadion. In plaats van die route, stuurt de spits zijn bolide dagelijks de andere kant van de A12 op, richting Almere. Want ondanks dat Verheydt tot een aantal jaar geleden op Midden-Noord stond, de hele jeugdopleiding van ADO doorliep en in 2018 leek terug te keren, speelde de spits nog nooit een officiële minuut in het geel-groen. ,,ADO is een onafgemaakt hoofdstuk”, zegt Verheydt.