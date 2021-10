Deze clubs zijn de dupe van de massale overstap naar de zaterdag: ‘Wij gaan nooit betalen’

Met een vaste kern ‘eigen jongens’ promoveerde Die Haghe onder Wim de Jong nog van de derde naar de eerste klasse. En in het seizoen 2019-2020 pakten de Hagenaars zelfs een periodetitel in die eerste klasse. Allemaal met spelers die dolgraag voor Die Haghe spelen, zonder er iets voor te krijgen. Maar amper twee jaar later is het niet ondenkbaar dat de club binnenkort aan een vrije val in het zaterdagvoetbal begint. ,,We houden daar wel rekening mee. Maar ik heb er vrede mee zolang we onze visie blijven volgen”, zegt Die Haghe-voorzitter Ton van der Starre.