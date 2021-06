Deze kroeg in Den Haag verandert tijdens het EK in de Verenigde Naties van de voetbalwereld

Aanvalslus­ti­ge Ide Schelling maakt snel naam in het peloton: ‘Nu bekend bij grote jongens’

8 juni Ide Schelling was in het voorjaar met zijn aanvallende manier van koersen enkele keren dicht bij zijn eerste zege als wielerprof. In de finale kwam de 23-jarige Hagenaar echter steeds net tekort. Tot vrijdag.