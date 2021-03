Deze man wil ADO Den Haag van de Chinezen verlossen

Als het aan Anthony Rothengatter ligt, wordt Cosinus Group Capital Partners de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag. De in Den Haag geboren Rothengatter is uitvoerend partner van de in Zwitserland gevestigde investeringsmaatschappij.

Rothengatter is van kinds af aan supporter van ADO en bezocht vroeger met regelmaat wedstrijden van de Haagse club in het Zuiderpark. Momenteel woont hij echter in het Zwitserse Zürich, waar hij begin 2015 directeur werd van Cosinus Group Capital Partners. Vanuit die investeringsmaatschappij probeert hij nu zijn favoriete club te kopen. Het bedrijf is in gesprek met United Vansen (UVS), de huidige eigenaar van ADO Den Haag, om de aandelen over te nemen.

Als het Cosinus Group lukt om het Chinese UVS af te lossen als grootaandeelhouder van ADO, wordt Rothengatter de nieuwe baas van de club. Hij moet als verantwoordelijke vanuit de Nederlands-Zwitserse investeringsmaatschappij ADO erbovenop helpen. Rothengatter zal er dan naar streven om van de Haagse club weer een gezonde organisatie te maken die haar eigen boontjes kan doppen.

Rothengatter staat in het bedrijfsleven bekend om zijn grote netwerk en heeft veel ervaring met het helpen opbouwen van succesvolle bedrijven. Zijn emotionele betrokkenheid bij ADO in combinatie met de positie die hij heeft als uitvoerend partner van Cosinus Group hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf geïnteresseerd is geraakt in het kopen van de Haagse club. Voor ADO zou een doorstart onder een nieuwe eigenaar erg welkom zijn. De club leeft opnieuw in onmin met de huidige eigenaar, die haar betalingsbeloftes niet nakomt.

UVS kocht ADO in 2014 voor zo’n negen miljoen euro. Inmiddels stak het Chinese bedrijf ruim 25 miljoen euro in de club en als het eigenaar zou blijven, komt daar de komende periode nog een groot bedrag bij. ADO leed in het afgelopen boekjaar namelijk een verlies van 2,7 miljoen euro en heeft voor het huidige boekjaar een verlies van 4,25 miljoen euro begroot.