Deze resultaten in de nacompetitie heb je vandaag gemist

OverzichtDe nacompetitie begon vandaag voor de meeste standaardteams in het amateurvoetbal in de Haagse regio. Quick en Scheveningen speelden woensdag al hun eerste wedstrijd tegen elkaar (1-1). Lees hier alle resultaten van vandaag. Dit artikel wordt bijgewerkt.

Eerste klasse/tweede klasse

Vitesse Delft - Almere 1-2

Vitesse Delft verloor met 1-2 van Almere en daalt af naar de tweede klasse. De Delftenaren kwamen nog op een 1-0 voorsprong via Maarten Boek, maar daarna gaf de ploeg van scheidend trainer Peter Klomp het weg. In de 76ste en 88ste minuut scoorden de bezoekers, waardoor Vitesse volgend jaar een afdeling lager speelt.

DCV - Honselersdijk 1-2

Honselersdijk kan nog steeds geschiedenis schrijven. De Westlanders wonnen met 1-2 van DCV uit Krimpen aan den IJssel en gaan de volgende ronde in van de nacompetitie voor een plek in de eerste klasse. Op dat niveau kwam Honselersdijk nog nooit uit.

Tweede/derde klasse

CVC Reeuwijk - Lyra 1-0

Lyra redde het niet in de nacompetitie voor promotie. CVC Reeuwijk, dat vecht tegen degradatie uit de tweede klasse, was thuis met 1-0 te sterk voor de Westlanders.

Van Nispen - MVV’27 0-0 (MVV'27 verliest na strafschoppen 4-3)

MVV'27 is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de volgende ronde in de nacompetitie voor promotie. De Maaslanders verloren na strafschoppen van mede-derdeklasser Van Nispen. Harm Voogt kreeg de rode kaart voorgehouden, maar toch hield MVV het vol tot de penaltyserie. Daarin ging het alsnog fout.

VELO - DWO 4-1 (na verlenging)

Arie van der Padt neemt zonder promotie afscheid van DWO. De coach vertrekt na dit seizoen naar BMT, maar zag zijn team tegen VELO verliezen. De Wateringers verspeelde op de voorlaatste speeldag de koppositie en hopen via de nacompetitie te promoveren naar de tweede klasse. Na 1-1 moesten de teams verlengen, waarna VELO over de langste adem bleek te beschikken. ,,Met opgeheven hoofd kan deze ploeg terug kijken op een mooi seizoen", aldus de coach van de Zoetermeerders. Voor de Zoetermeerders scoorde Glenn Buitenhuis.

Volledig scherm Glenn Buitenhuis scoorde voor DWO. © robert van stuyvenberg

Derde klasse/vierde klasse

Ariston’80 - Quintus 2-1

Voor Quintus is het doel om te ontsnappen uit de kelder van het amateurvoetbal mislukt. Ondanks een gedegen voorbereiding: ,,We hebben contact gehad met Wim Baggerman, onze oude trainer, die ervaringen met Ariston'80 opdeed met zijn huidige club GDA", zei Quintus-icoon Eus Zwirs gisteren in deze krant. Het mocht niet baten. Ariston'80 won met 2-1 en gaat een ronde verder.

Volledig scherm © robert van stuyvenberg

Loosduinen - Semper Altius 4-0

Jimmy Kipp was de grote man aan de kant van Loosduinen, dat met Semper Altius streed voor een plekje in de volgende ronde van de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. Loosduinen won met 4-0, na een 0-0 ruststand. Kipp maakte drie treffers, nadat Kadir Narsen de Hagenaars via de stip op 1-0 had gezet.

Aarlanderveen - SEV 1-1 (SEV wint na strafschoppen 4-5)

SEV, dat graag naar de derde klasse wil, had een strafschoppenserie tegen Aarlanderveen nodig om een ronde verder te komen. Paul Janssen maakte in de eerste helft een 1-0 achterstand ongedaan, waarna de Leidschendammers de strafschoppen beter namen.