DHC-trainer Rob de Lange vindt zo trainen niets: ‘Als dit nog langer duurt zijn alle spelers er klaar mee’

We hebben er inmiddels twee weekenden zonder voetbal op zitten. Ben je al er klaar mee?

Rob de Lange: ,,Eigenlijk wel. Ik had het liefst gezien dat het amateurvoetbal was door­gegaan. Om eerlijk te zijn, vind ik er zonder publiek ook weinig aan. Het is niet dat we met DHC duizenden supporters trekken, maar het is toch mooi om de emotie bij de mensen te kunnen zien. Ik heb heel veel respect voor de mensen die tegen het coronavirus vechten, maar ik vind het allemaal niet helemaal eerlijk verlopen.”

Het klinkt alsof je het niet met de maatregelen eens bent.

,,Ik vind dat er met twee maten wordt gemeten. Sportscholen zijn wel open, maar sporten in de buitenlucht is geen optie. Ik snap daar niks van. Kijk naar hotels en de horeca. In hotels kunnen mensen zich volproppen, maar de horeca is dicht. Dat kan toch niet? Mensen mogen wel tennissen, maar voetballen mag niet. In plaats daarvan trainen we in groepjes van vier. Als dat nog een maand duurt zijn alle spelers er klaar mee, inclusief ikzelf.”

Wat verwacht jij van de plannen van de KNVB?

,,Ik hoop dat ze niet kiezen voor een halve competitie, waarbij je één keer tegen elkaar speelt. Wat mij betreft voetballen we in januari weer en gaan we door tot de zomervakantie. Het weer wordt dan alleen maar beter, daar zal het niet aan liggen. Onze spelers zijn een beetje mooiweervoetballers, dus ons zou het niet slecht uitkomen.”

