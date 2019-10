DHC wint dynamische streekderby dankzij kopbal van Emmerink

Het was niet zo gek dat het de aanvoerder van DHC na afloop weinig moeite koste om zich zijn treffer voor de geest te halen. Want niet alleen besliste zijn doelpunt de wedstrijd, deze was ook nog eens slechts een paar minuten geleden gevallen. Namelijk in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd. Joey Emmerink: ,,Er was al een flink aantal corners van ons de mist in gegaan. Maar deze, een ‘indraaier’ van Max Otten vanaf links, kwam ineens perfect voor. Ik zag hem van zijn voet vertrekken en dacht meteen: en die bal is voor mij! Wat die bal zo goed maakte? Ja, alles. De snelheid klopte, de hoogte. Maar vooral dat ik er tegenaan kon lopen. Als je echt naar een bal toe kan, is er geen verdedigen aan. Al voordat ik hem raakte, wist ik dat hij erin zou gaan. Dit is echt heerlijk.’’