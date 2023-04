Dick Advocaat geniet van dansende spelers in ADO-bus: ‘Zege deed veel met de groep’

RK­DEO-trai­ner staakt visvakan­tie voor 45 minuten voetbal: ‘Gelukkig hadden we een karper van 22 kilo’

Even leek het erop dat Wesley Epskamp het restant van de topper tegen Vitesse Delft zou moeten missen. De RKDEO-trainer was op visvakantie in Frankrijk, maar kon het niet over zijn hart verkrijgen om zijn ploeg in de steek te laten. En dus staakte hij het karpervissen in Normandië en reed hij 6,5 uur terug naar Nootdorp. Met resultaat.