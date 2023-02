Dick Advocaat laat ADO-tenue hoogstpersoonlijk aanpassen: ‘De trainer wilde fellere kleuren’

Opmerkelij­ke taferelen bij puntloze vierdeklas­ser: ‘Ik moest zelfs vader en zoon laten invallen’

Vierdeklasser Semper Altius is er ook in de twaalfde competitiewedstrijd (tegen BMT, 3-1 verlies) van het seizoen niet in geslaagd om punten te pakken en dus staat de teller nog altijd op nul. Wat is er aan de hand in Rijswijk? Hoog tijd voor een belletje met hoofdtrainer Jan-Willem Jonker.

23 januari