Die Haghe en Forum Sport vermaken in derby, bezoekers winnen in slotminuut

Jeroen Reinking voelde zich op het natuurgras van sportpark Ockenburg duidelijk als een vis in het water. De middenvelder van Forum Sport studeerde een jaar rechten aan de Queen Mary Universiteit in Londen en voetbalde daar wekelijks in een hoog tempo wedstrijden, die bol stonden van de emoties en strijd.



,,Ja, daar moest ik vandaag wel even aan terugdenken. In Engeland was dit soort wedstrijden een gewoonte. Ik heb er in elk geval van genoten", lachte Reinking breeduit.



De lach kwam natuurlijk mede voort uit het behaalde resultaat. Diep in de blessuretijd tikte Jordy Pronk namens Forum Sport het winnende doelpunt binnen. Daardoor mochten de Voorburgers zich een gelukkige winnaar noemen. Een gelijkspel had de verhoudingen beter weergegeven, al boeide dat echt geen enkele Forum Sporter.