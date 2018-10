Die Haghe koploper na zege op Honselersdijk

Beide ploegen promoveerden afgelopen seizoen naar de eerste klasse. De Hagenaars via het kampioenschap, terwijl de ploeg van trainer Piet Boon via de nacompetitie de tweede klasse verliet. Ondanks de promotie nestelden de ploegen zich direct in de top van de eerste klasse. Daarmee was het onderlinge duel vanmiddag direct een topper.