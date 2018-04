Die Haghe wint weer eens en vergroot voorsprong

Na een doelpuntloze eerste helft, bracht Jordan Rolvink in de 77ste minuut Die Haghe enorm goed nieuws. Het bleek achteraf ook de enige treffer van de wedstrijd te zijn.



Na de wedstrijd kwam er vanuit Zoetermeer nog meer goed nieuws. Daar verloor nummer 2 Valken'68 met 3-2 in de slotminuut van DSO. De andere achtervolger, UVS, kende geen enkel probleem met CVC Reeuwijk (1-5) en hopte naar plek 2. Daardoor is de voorsprong van de Hagenaars opgelopen naar vier punten op de Leidenaren en zes op de ploeg uit Valkenburg.