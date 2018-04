Die Haghe ziet voorsprong verder teruglopen na nieuw verlies

Het gat met de nummer 2 was in de winterstop nog 12 punten. Dat werden er 6 en het zijn er nu nog maar 3. Gaat Die Haghe dit vasthouden? Dat is de vraag die de volgers van de tweede klasse C op dit moment hebben. Of wordt de spanning de Hagenaars te veel?



Op 't Duyfrak in Valkenburg leek dat laatste te gebeuren. Valken'68 kwam al snel op voorsprong in het duel, dat later begon omdat de bus van Die Haghe in de file stond, via Jaap van der Plas. Jaco van der Bent gooide de wedstrijd in het slot. Althans, zo leek het.



Robin Laming en Sander de Jong (via de stip na hands) brachten de spanning volledig terug in de wedstrijd. In een hectische slotfase maakte Die Haghe-keeper Bas Drost nog hands, maar hij kreeg geel. Uiteindelijk was er wel nog meer slecht nieuws voor Die Haghe. Sebastiaan van der Starre kreeg rood voor een overtreding op Rody Redel van Valken.