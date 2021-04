Dieuwertje den Besten gaat graag de mannen achterna: ‘Met motortje trainen lijkt me interessant’

Hoe staat het ervoor met plaatsing voor de Olympische Spelen?

,,Dat moet op het olympisch kwalificatietoernooi in het Zwitserse Luzern gaan gebeuren. Het zal spannend worden, maar we maken een goede kans. Concurrenten zijn bijvoorbeeld Duitsland en Roemenië. Op het vorige EK in oktober lagen 1,2 en 3 dicht bij elkaar. Wij werden nipt derde. Op het OKT gaat de top 2 naar Tokio. In sommige boten zijn er wisselingen, dus is het even afwachten hoe sterk de concurrenten zijn. Het EK van dit weekend, waar je je niet kan kwalificeren, is een goede graadmeter.”