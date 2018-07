Dion Malone terug bij ADO Den Haag

Manager voetbalzaken Jeffrey van As is blij dat hij Malone heeft kunnen overhalen terug te keren. ,,We weten heel goed welke kwaliteiten we in huis halen met Dion. Hij is een fysiek sterke en veelzijdige speler, die op het middenveld en eventueel ook als rechtsachter kan spelen. Met zijn komst neemt de concurrentie op deze posities toe en kunnen we op diverse manieren spelen.''