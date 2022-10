Dione Voskamp zat in onzekerheid na opheffen schaatsploeg: ‘Had graag langer met Jutta getraind’

Steijn en Sparta blijven maar verbazen in de eredivisie, en nu wacht Henk Fraser

De beste seizoenstart in 31 jaar, met de best presterende trainer in de clubgeschiedenis. Sparta is de verrassing in de subtop van de eredivisie en gaat volgende week op bezoek bij het Utrecht van ex-trainer Henk Fraser, die vorig jaar zo’n matig seizoen met Sparta kende.

17 oktober