Diordy Vols snel terug bij zijn geliefde Hijs Hokij

Vols stapte een week geleden over van de Haagse naar de Zoetermeerse ijshockeyers, nadat Panters na het vertrek van Cas Staps naar het Belgische Golden Sharks Mechelen een nieuwe aanvaller zocht. Vols maakt het seizoen op huurbasis af en keert daarna terug naar Hijs. ,,Ik geloof dat dit de eerste huurdeal is in het Nederlandse ijshockey, ik kan mij geen soortgelijke situatie herinneren.''

Afgelopen zaterdag bleef Vols tegen Limburg Eaters (3-4 verlies na overtime) nog zonder treffers, dus kan hij morgen in de door hem zo geliefde De Uithof voor de eerste keer raak schieten. ,,Er zat tegen de Eaters wat spanning op. De eerste wedstrijd met mijn nieuwe ploeg en op zoek naar mijn eerste doelpunt. Dat is altijd lastig, zeker omdat ik al een tijdje droog sta'', aldus Vols, die in Zoetermeer met nummer 71 speelt.

,,We zijn de goede weg ingeslagen. De resultaten in november liegen er niet om. We versloegen onder meer Heerenveen Flyers in overtime. We laten zien dat we dit jaar, met een nieuw team, ook weer voor de prijzen gaan. We kunnen een keer slecht spelen, maar knokken altijd. Dat zal tegen Panters niet anders zijn.''