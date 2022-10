Dirk Kuyt gaat flink rouleren in ADO-opstelling: Luuk Koopmans en Estoril-huurling tegen Excelsior’31

Sluipschut­ter Thomas Verheydt laat weer een glimp van vorig seizoen zien: ‘Ik nam het mezelf kwalijk’

Met twee rake kopballen was Thomas Verheydt (30) de gevierde man voor ADO Den Haag bij de zege op NAC (1-2). De Haagse spits leek in Breda in alles weer op de sluipschutter die hij vorig seizoen wekelijks was.

15 oktober