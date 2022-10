Dirk Kuyt na Helmond-zeperd hard voor ADO-spelers: ‘Heel frustrerend als je door gebrek aan inzet verliest’

Geïrriteerd was Dirk Kuyt dit seizoen al vaker na puntverlies van zijn ploeg. Maar zo kwaad als hij na afloop van de nederlaag van ADO Den Haag bij Helmond Sport in de catacomben stond, met een gezicht op onweer, zagen we dit seizoen niet eerder. Niet voor niets koos de ADO-trainer ervoor zijn ploeg niet toe te spreken na de wedstrijd. ,,Dat leek me verstandiger”, aldus Kuyt.

Niet het feit dat de Haagse ploeg na vier duels zonder nederlaag weer eens verloor maakte de Katwijker zo boos, maar wél de manier waarop. Want het verlies tegen het zo geplaagde Helmond Sport, dat negentiende stond en eerder in de week trainer Sven Swinnen de laan uitstuurde, had de Haagse ploeg volgens Kuyt geheel aan zichzelf te wijten.

Spelers beschermen

,,Normaal gesproken bescherm ik mijn spelers altijd, maar ik heb daar nu moeite mee. Het is als trainer frustrerend om te zien dat je een wedstrijd verliest op inzet en brutaliteit. We hebben niet de wil om ten koste van alles te winnen getoond. Als je iets vraagt van je team, is het dat. Of dat me raakt? Ja, toch wel. We hebben ons de kaas van het brood laten eten”, vertelt Kuyt.

In Helmond liep ADO al vanaf de beginfase achter de feiten aan, waarbij de simpele tegengoal in de vierde minuut de wedstrijd vanuit Haags perspectief in een notendop samenvatte. Verdediger Guillem Rodriguez liet zich simpel aftroeven door Helmond Sport-spits Martijn Kaars, die een voorzet op Håkon Lorentzen gaf, waarna de Noor de bal achter ADO-doelman Hugo Wentges schoot.

Volledig scherm Gregor Breinburg van ADO Den Haag in duel met Elmo Lieftink van Helmond Sport. © Pro Shots / Toin Damen

De Haagse ploeg keek zo snel tegen een achterstand aan. Het maakte Denzel Hall, de Feyenoord-huurling die in de tweede helft gelijk maakte, moedeloos. ,,Het is mentaal heel pittig als je zo snel achter komt. Dan maak je het jezelf moeilijk. Net als door hun tweede goal. Het gaat te makkelijk. Waar het aan ligt? We communiceren niet genoeg met elkaar en moeten elkaar harder aanspreken. Maar verder weet ik het ook niet”, zegt Hall.

Wat er ook de reden voor mag zijn dat de Haagse ploeg zó voor de dag kwam, ADO leverde gisteravond niet wat in een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie vereist is. De groen-gele formatie zakte door de ondergrens. Het maakte dat Kuyt zijn spelers voor het eerst publiekelijk aanpakte en de teleurstelling in zijn ploeg uitsprak, iets wat hij eerder na pijnlijke nederlagen bij Heracles (4-0), MVV (3-1) en Willem II (1-0) achterwege liet.

Enerzijds terecht, na zo'n prestatie. Anderzijds gebeurde het onder zijn leiding en is hij er als trainer verantwoordelijk voor zijn ploeg gemotiveerd op het veld te krijgen. Hoe dan ook zal het komende week zorgen voor pittige gesprekken op het trainingscomplex van de Haagse ploeg, die hard nodig zijn. ,,Dit mag in ieder geval niet meer voor komen, want we doen onszelf er enorm mee tekort”, vond Kuyt.

