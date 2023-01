Dirk van Duijvenbode trots op eigen darttoernooi met honderden deelnemers: ‘Er kwam best wat bij kijken’

Voor darters uit de regio was het voorbije weekend een mooie. Dirk van Duijvenbode (30) organiseerde namelijk samen met een van zijn sponsoren in Poeldijk de Dijckerhoek Open. Het toernooi dat rond de vijfhonderd deelnemers trok werd volgens de nummer 13 van de wereld een groot succes.

Dirk van Duijvenbode uit ’s-Gravenzande had het altijd al wel in zijn achterhoofd zitten, dat hij een dartstoernooi in de regio wilde organiseren. Dat het met de Dijckerhoek Open afgelopen weekend lukte, deed hem dan ook goed. ,,Er zijn in onze regio simpelweg weinig toernooien. Je komt dan al snel in Brabant uit, op minimaal een uur rijden. Terwijl er wel veel gedart wordt in de omgeving”, zegt Van Duijvenbode, die op het afgelopen WK nog tot de vierde ronde doordrong en daarin werd uitgeschakeld door Michael van Gerwen.

Winst

De Westlandse darter was bij ‘zijn toernooi’ vooral betrokken op het gebied van promotie en zat ook in de organisatie. Zelf gooien deed ‘Aubergenius’ alleen op zaterdag, bij het koppeltoernooi voor de heren, dat hij samen met de Naaldwijkse profdarter Maik Kuivenhoven won. De rest van de toernooien bekeek hij met veel aandacht vanaf de zijkant.

Van Duijvenbode zag dat het goed was en noemt het toernooi, dat in De Veiling in Poeldijk werd gehouden, een ‘succes’. ,,Het liep al snel richting de vijfhonderd deelnemers en de locatie was prachtig. Er kwam best wel wat bij kijken qua organisatie. Of ik daardoor nog meer respect heb voor de mensen die de toernooien van de PDC organiseren? Dat had ik altijd wel, omdat ik voor mijn werk ook vaak personeelsfeesten regel. Al met al was het een geslaagd toernooi.”

En daarom durft Van Duijvenbode, op dit moment de mondiale nummer 13 bij de PDC, het wel aan te zeggen dat hij rekent op een tweede editie, volgend jaar. ,,Al zal dat wel in andere vorm zijn, denk ik”, zegt hij. ,,Mijn vrije weekenddagen in het jaar zijn op twee handen te tellen. Ik denk dat we daarom volgend jaar naar één dag gaan en dat ik de andere dag dan lekker voor mezelf heb. Maar ik vond het wel leuk, ook om het lokale darten wat te stimuleren.”

