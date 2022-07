Discuswerpende Ruben Rolvink (19) pakte nationale titel en wil ook EK halen: ‘Maar ik reken nergens op’

Discuswerper Ruben Rolvink overtrof zichzelf vorige week tijdens het NK atletiek in Apeldoorn met een nieuw PR van 62,79 meter, waarmee hij de nationale titel pakte. De 19-jarige Westlander sluit door dit resultaat zelfs plaatsing voor het EK Atletiek in München (15-21 augustus) niet meer helemaal uit, ook al is de limiet 65,20 meter.

Ruben, ik kan me voorstellen dat je je op dit moment maar wat sterk voelt..

Ruben Rolvink: ,,Dat klopt. Ik heb het idee dat ik de limiet voor het EK in München, als alles meezit, kan halen. Denk daarbij aan de wind. Tijdens het NK was het tijdens mijn onderdeel zo goed als windstil. Discuswerpers zijn juist bij een beetje tegenwind gebaat. Zelfs in Apeldoorn was er achteraf meer mogelijk geweest dan 62,79 meter. Die afstand haalde ik al in mijn tweede worp. Mijn oude PR stond op 60,73 meter.”

Maak je dit weekend al kans op kwalificatie?

,,Vandaag kom ik tijdens het Westfries Atletiek Gala in Grootebroek in actie. Die baan in Noord-Holland ligt mij. Er wordt daar ook meer wind dan in Apeldoorn verwacht. Daarnaast ben ik mij er ook steeds meer van bewust, hoe ik beweeg bij een worp. En als het daar niet lukt, dan heb ik nog tot en met 26 juli de tijd. Plaatsing voor het EK is ook mogelijk, als ik tot de beste 26 op de Europese ranglijst hoor.”

Zou het missen van het EK een teleurstelling zijn?

,,Dat valt wel mee. Als ik bijvoorbeeld tot 64 meter kom bij een perfecte worp, dan kan ik zeker tevreden met een dergelijke prestatie zijn. Ik reken nergens op. Tot dusver ben ik tevreden over mijn seizoen. Ik werd Nederlands kampioen in Apeldoorn.”

Kom je dit weekend ook weer tegen je jongere broer Yannick in actie?

,,Helaas niet zoals tijdens het NK. Hij doet vanaf maandag mee aan het EK voor atleten tot en met 18 jaar in Israël. Yannick mag daar zowel discuswerpen als kogelstoten. Wie weet treffen we elkaar weer na zijn toernooi.”

