Dit gebeurde er allemaal in de laatste speelronde

In 4A speelt alleen SEV nacompetitie.



In 4B was het DUNO die de titel en daarmee promotie naar de derde klasse pakte. Vorige sprongen de Hagenaars over Loosduinen heen op de ranglijst en dus was het een koud kunstje om het kampioenschap te winnen. Er moest alleen 'even' gewonnen worden van Madestein en dat gebeurde ruimschoots (6-1). Een roemruchte Haagse club is weg uit de kelder van het amateurvoetbal.



In 4D had Wateringse Veld GONA al een tijd terug de titel gepakt.



Uit de vierde klasse kan uiteraard niet gedegradeerd worden.