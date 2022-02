Dit team strijdt om de landstitel, maar vocht niet lang geleden tegen degradatie: ‘De coronacrisis redde ons’

RC Delft in de degradatiepoule; dat is een rare gewaarwording voor een ploeg die enkele maanden eerder nog in de finale om het Nederlands kampioenschap stond. Maar het was begin 2020 toch echt een feit. Uiteindelijk werd de competitie door de coronapandemie afgebroken, zodat niet met zekerheid kan worden gezegd of RC Delft daadwerkelijk zou degraderen.