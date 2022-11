Dit zijn alle genomineerden voor het Haags Sportgala

Wie worden de opvolgers van Kiran Badloe (Sportman), Marit Bouwmeester (Sportvrouw), Aaron Mc Intosh (Sportcoach), Annemiek Bekkering en Annette Duetz (Sportploeg) en Paul Hameeteman (Sporttalent)? Op maandag 19 december wordt dat in de Sportcampus Zuiderpark tijdens het Haagse Sportgala bekendgemaakt. Hieronder staan alle genomineerden.

Sportvrouw

De categorieën tellen normaal gesproken drie nominaties, maar bij die van ‘Sportvrouw’ is daar op het laatste moment een kandidaat toegevoegd. De jury had zijn keuze al bepaald, toen India Sardjoe een prestatie neerzette waar niemand om heen kon. De pas 16-jarige scholiere werd namelijk in New York wereldkampioen breakdancen. Eerder werd Sardjoe ook al Europees kampioen.

Sardjoe krijgt concurrentie van een echt sporticoon: Eva de Goede. De in Den Haag woonachtige hockeyster van HGC is drievoudig olympisch, drievoudig wereld- en viervoudig Europees kampioen. De Goede is genomineerd vanwege het winnen van de wereldtitel. Dat hing voor haar aan een zijden draadje, maar ze was na een gescheurde kruisband net op tijd terug bij Oranje.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Steffie van der Peet reeg afgelopen jaar de prijzen aaneen © AFP

Een sportster in opkomst is Steffie van der Peet, die alle disciplines van het wielrennen beheerst maar op de baan op haar best is. Ze won brons op de keirin tijdens het WK, zilver op het EK met de team relay en twee keer goud en een keer zilver op het NK.

Een vaak over het hoofd geziene sportster is Selma Poutsma, die in Den Haag is geboren, er leerde schaatsen, maar daarna naar de Betuwe verhuisde. Poutsma, die nog even voor Frankrijk uitkwam, is een onmisbare schakel in de relay (estafette) bij het shorttrack. Dat bleek wel in februari, want samen met Suzanne Schuling, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof werd ze in februari olympisch kampioen.

Sportman

Qua prestaties blijven de sportmannen een beetje achter bij de vrouwen. ADO Den Haag-spits en cultheld Thomas Verheydt kon met dertig doelpunten persoonlijk op een geslaagd seizoen terugkijken, maar veel liever was hij met zijn club naar de eredivisie gepromoveerd. Dat ging in de finale van de play-offs tegen Excelsior jammerlijk mis.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm ADO Den Haag-spits Thomas Verheydt is genomineerd voor Sportman van het jaar © Pro Shots / Toon Dompeling

Luc van Opzeeland is hard op weg een topper in het windfoilen, een nieuwe discipline en vervanger van het windsurfen tijdens de Olympische Spelen, te worden. Dit jaar won hij op het WK zilver en op het EK brons.

Khalid Choukoud, die vorig jaar ook was genomineerd, toonde opnieuw aan dat hij een van de beste langeafstandslopers van Nederland is. In oktober werd hij tijdens de marathon van Amsterdam met een nieuw persoonlijk record van 2.09.34 voor de derde keer Nederlands kampioen.

Sportploeg

De prestaties van het zwemcollectief Blue Marlins zijn te veel om op te noemen. De belangrijkste prijs was het Nederlands kampioenschap in de eredivisie zwemcompetitie voor clubs. Daarnaast behaalden de zwemmers nog zeventien keer goud op de NK lange baan en diverse andere NK-titels.

Hijs Hokij, dat in 2018 Sportploeg werd, is terug in de lijst. De Haagse ijshockeyers verdienen de nominatie, omdat ze vorig seizoen het Nederlands kampioenschap en de nationale beker wonnen. Dit seizoen kwam daar alweer de Ron Berteling Schaal (Super Cup) bij.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Annette Duetz en Odile van Aanholt werden in de 49er FX-klasse Europees- en wereldkampioen © © Sailing Energy / Princesa Sofía Mallorca

Odile van Aanholt en Annette Duetz vormen de perfecte zeilcombinatie. Afgelopen jaar werden ze in de 49er FX-klasse zowel Europees als wereldkampioen. Duetz kan deze prijs voor de derde keer winnen. Eerder was ze samen met Annemiek Bekkering al twee keer tot Haagse sportploeg gekozen. Opvallend: Van Aanholts vriend Bart Lambriex, die samen met Floris van de Werken in dezelfde klasse ook Europees en wereldkampioen werd, is niet genomineerd!

Sporttalent

Toppers zijn ooit als talent begonnen. En wie de prestaties van de huidige talenten ziet, weet dat het met de sportprijzen in de toekomst goed zit . Bijvoorbeeld dankzij atleet Gabriel Emmanuel, die op het jeugd WK op de tienkamp wereldkampioen werd. Ook won hij de nationale titel bij de jeugd. Of dankzij freerunner Noa Diorgina Man, die goud en zilver op de World Games won. En dan is er nog judoka Joshua de Lange, die goud op de jeugd-Olympische Spelen, drie Europa Cup-wedstrijden en goud en zilver op het NK bij de jeugd won.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Atleet Emmanuel wereldkampioen op tienkamp bij junioren © TeamNL

Sportcoach

Ze is al drie keer Sportcoach van het Jaar geworden en de kans is groot dat ze het opnieuw wordt. Wat Sarina Wiegman presteert is ongekend. Na de Europese titel met de OranjeLeeuwinnen deed ze dat, met de druk van de hele natie op haar schouders, met Engeland nog eens dunnetjes over. Wiegman is momenteel misschien wel de beste voetbalcoach (mannen en vrouwen) van Nederland.

Ze krijgt concurrentie van Chris Eimers, die al zeven jaar de coach van Hijs is en al menig succes op zijn naam schreef. Een daarvan is de titel van Sportcoach in 2018. Afgelopen jaar won hij met de Haagse ijshockeyers de nationale titel en beker. Ook genomineerd is Mark van Swieten, die coach van de freerunners is en op de World Games met zijn pupillen meerdere medailles veroverde.

Scheidsrechter

Tot slot kan er gestemd worden op de scheidsrechter van het jaar. Hiervoor zijn Jan Blok (wielervereniging Trias), Saïd Abarkan (voetbalclub SV Zuid West DH) en Enne Vermeulen (Haagse Scheidrechtersvereniging) genomineerd.

Tot 5 december zijn de stembussen geopend: www.haagssportgala2022.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.