Dit zijn de genomineerden voor het Haags Sportgala

Volgens Hilbert Bredemeijer was het een bijzonder sportjaar. ,,Met een reeks geweldige prestaties van Haagse sporters”, zegt hij. ,,En dat in een nog steeds ingewikkeld coronajaar. Met het Haags Sportgala zetten we onze toppers in de schijnwerpers, want ze verdienen het. Zij zijn het beste voorbeeld voor anderen om ook te gaan sporten. De topsporters inspireren hopelijk nieuwe generaties met hun prestaties”

Bij de mannen zijn Tony van Diepen, Khalid Choukoud (beiden atletiek) en windsurfer Kiran Badloe genomineerd. Van Diepen won eerder dit jaar in Japan een zilveren Olympische medaille op de 4x400 meter estafette.

De genomineerden voor beste sportvrouw zijn Lilian de Geus (windsurfen), zeilster Marit Bouwmeester en hockeyster Eva de Goede, die vorige week een zware blessure opliep.

Volledig scherm Sjaak Polak, markant oud-voetballer en nu coach van ADO-vrouwen. © Arie Kievit

De sportploegen die kans maken op de ereprijs zijn HDM Dames 1, het zeilduo Annemiek Bekkering en Annette Duetz en de beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon. In de categorie ‘Sporttalent’ zijn Gabriel Emmanuel (atletiek), Noa Diorgina (freerunning) en Paul Hameeteman (zeilen) genomineerd.

Sjaak Polak, de trainer van ADO Vrouwen, maakt kans op de prijs van beste sportcoach van het jaar. Ook hockeycoach Ivar Knötschke en Aaron McIntosch (windsurfen) kunnen die eretitel winnen.

In de categorie ‘beste scheidsrechter’ zijn Guus Welle Donker (rugby), Jens Hoogelander (hockey) en Emine Kucukyildiz (taekwondo) de drie kanshebbers. Het is de eerste keer dat er op het Haags Sportgala een prijs is voor de beste arbiter uit de regio. De prijs is niet voor de beste scheidsrechter, maar voor degene die net dat stapje extra zet voor normen en waarden en zo bijdraagt aan sportiviteit en respect op het veld of de vereniging.

Op maandag 20 december worden de prijzen uitgereikt. Het evenement zou in Amare plaatsvinden, maar het is nog niet duidelijk of een fysieke bijeenkomst mogelijk is. Stemmen op de genomineerden kan op https://www.haagssportgala2021.nl/.

