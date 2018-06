Dit zijn de resultaten van de Haagse clubs in de nacompetitie

Fortuna gaat voor tweede finale in één seizoen

8 juni Fortuna Delta Logistiek strijdt morgen om 18.00 uur op eigen terrein tegen zaalkampioen TOP uit Sassenheim om één plek in de veldkorfbalfinale van 9 juni in Bennekom. Tegenstander in de strijd om de landstitel is dan hoogstwaarschijnlijk PKC, dat in de andere halve eindstrijd KZ ontvangt.