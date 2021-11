Dit zijn de uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen van het amateurvoetbal

Ricardo Kishna knokte zich na coronavi­rus voor de zoveelste keer terug: ‘Nog wekenlang hoestbuien’

Weer was ADO-aanvaller Ricardo Kishna (26) lange tijd afwezig. Dit keer niet door een zware blessure, maar door het coronavirus en de lange nasleep ervan. Maar de oud-speler van Ajax en Lazio Roma is sinds afgelopen vrijdag weer terug bij ADO. ,,Ik voelde me vrij in het veld, maar het heeft lang geduurd.”

26 oktober