Doelman mist wedstrijd door douane en rood voor verzorger in derby: lees hier alles over amateurvoetbal

NK Padel Van campingspe­ler tot nummer 1 van Nederland: ‘Ze dachten dat ik peddelen op een surfplank bedoelde’

Peddelen? Nee padellen. Wat voor Sten Richters (23) begon als een spelletje op de camping, is uitgegroeid tot een topsportcarrière. Vijf jaar nadat hij met zijn vader een balletje sloeg is Richters de nummer 1 van Nederland. Hoe een reis over de hele wereld en anderhalve maand in hét padelwalhalla hem tot de favoriet voor het NK padel heeft gemaakt.