Doelman Tom Boks doet flink wat stappen terug om bij Schipluiden terug te keren: ‘Zag mezelf nergens anders spelen’

De route naar sportpark Keenenburg is Tom Boks sinds zijn vertrek naar ADO Den Haag in 2009 nooit vreemd geworden. Zo nu en dan op een vrije zaterdag even buurten bij het eerste elftal, het jaarlijks organiseren van de voetbalquiz in de kantine of het geven van clinics aan jeugdkeepers van de derdeklasser. De deur naar zijn geel-blauwe jeugdliefde heeft altijd op een kier gestaan.