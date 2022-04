Doelpunten van Verheydt leveren ADO slechts één punt op in restant van duel met Jong PSV

Met een wedstrijd minder gespeeld, was het verschil tussen FC Volendam en ADO Den Haag volgens Thomas Verheydt eigenlijk drie punten minder, rekende hij kort na de met 0-5 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV. De zo trefzekere Haagse spits koesterde op dat moment nog wat hoop op directe promotie naar de eredivisie. Dat zijn ploeg in die minder gespeelde wedstrijd wel al met 0-1 achter stond, maakte wat hem betreft niets uit. ,,Wij gaan daar stormen, natuurlijk”, blufte hij.

Stormen

En dus kon ADO beginnen met stormen. En dat deed te thuisploeg ook. Uiteraard met Verheydt voorop. De spits was al snel een aantal keer dichtbij een vlugge gelijkmaker, maar was in het restant van de eerste helft niet doortastend genoeg. Maar na de rust wel. Eerst in de rebound van een door Jong PSV-keeper Vincent Müller gekeerd schot van Ricardo Kishna. En tien minuten later met een kopbal uit een voorzet van Amar Catic. Verheydt maakte daarmee zijn zesde en zevende treffer van de maand april, terwijl zijn totaal dit seizoen nu al op 29 goals staat. Het is een indrukwekkende productie.