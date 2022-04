Doelpuntengekte in 4E: RVC Celeritas maakt nu al de honderdste (!), maar Oliveo is vier minuten eerder

Oliveo of RVC Celeritas? Wie zou als eerste dit seizoen honderd doelpunten maken? Beide ploegen in ‘4E’ stonden voor aanvang van hun wedstrijd op 98 gemaakte doelpunten, maar RVC Celeritas leek de beste papieren te hebben. De Rijswijkers startten hun wedstrijd namelijk een uur eerder dan de Pijnackernaren en tegen nummer 7 HPSV, dat 23 punten minder heeft, zou dat klusje al in de eerste helft geklaard moeten zijn. Maar dat viel toch tegen, want na de 1-0 in de twintigste minuut volgde er lange tijd niets. Zo goed als de politieploeg de afgelopen week tijdens de Invictus Games Prins Harry en Megan Markle in de gaten hield, zo goed bewaakte HPSV ook spitsen Jergo Leijdekkers en Benjamin Calliste.