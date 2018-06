Doeltreffend VUC kan nog steeds promoveren

Honkbalwed­strijd Storks – Neptunus afgelast

2 juni De honkbalwedstrijd van vanmiddagmiddag tussen Silicon Storks en Curacao Neptunus gaat niet door. Met vereende krachten is geprobeerd om het veld aan het Schapenatjesduin in het Haagse Kijkduin droog te krijgen, maar dat is niet gelukt.