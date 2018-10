Dolend Quick moet volgens Van der Heiden stug volhouden

,,Het moet wel een combinatie van meerdere dingen zijn. Vorig seizoen speelden we iedere week met dezelfde opstelling. Dit seizoen konden we nog geen twee keer achter elkaar in dezelfde opstelling spelen. We hebben in korte tijd al aardig wat blessures en schorsingen gehad. Het kan dat we door die wisselingen nog op zoek zijn naar de automatismen. Ik moet zeggen dat we zondag niet eens slecht speelden. Daar put ik hoop uit. Je verliest die wedstrijd op een aantal momenten, maar dat kunnen we er wel uit krijgen. Ik hoop op een snelle ommekeer.''